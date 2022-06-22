"Ньюкасл" близок к покупке Поупа

"Ньюкасл" близок к покупке голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа.

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау задумывался об укреплении последнего рубежа еще в январе, но тогда не смог заполучить Дина Хендерсона из "Манчестер Юнайтед".



Вопреки ожиданиям, "сороки" не вернулись за Хендерсоном летом, но благодаря вылету "Бернли" из Премьер-Лиги нужного игрока все же нашли.



И хотя Sky Sports сообщает, что пока "Ньюкасл" лишь просто ведет переговоры по Поупу, Daily Mail утверждает, что "сороки" уже согласовали стоимость 30-летнего англичанина в размере около 12 миллионов фунтов.



Ожидается, что в ближайшие 48 часов Поуп прибудет на северо-восток страны, чтобы завершить переход в "Ньюкасл" и стать первым новичком команды Хау этим летом, если не считать выкупленного у "Астор Виллы" после успешной аренды Мэтта Таргетта.