"Саутгемптон" приобрел Белла-Кочапа

"Саутгемптон" объявил о приобретении защитника "Бохума" Армеля Белла-Кочапа ориентировочной стоимостью в 10 миллионов фунтов.

20-летний Белла-Кочап заключил с "Саутгемптоном" контракт на четыре года, став третьим новичком команды Ральфа Хазенхюттля в летнее трансферное окно.



Армель дебютировал за "Бохум" в 17 лет, всего сыграв 74 матча за первую команду. Также защитник привлекается к играм молодежной сборной Германии (U-21).



В минувшем сезоне, своем первом на уровне Бундеслиги, Белла-Кочап сыграл 26 матчей и помог "Бохуму" комфортно продлить свою прописку в дивизионе после выхода наверх годом ранее.



"Я очень доволен, что мы смогли заполучить Армеля. Это игрок, который очень хорошо подходит для нашего профиля и обладает огромным потенциалом, но уже сыграл немало матчей на взрослом уровне. Он способен сразу же начать приносить нам пользу", — сообщил Хазенхюттль.