"Арсенал" начинает переговоры по Рафинье

Рафинья "Арсенал" готовится начать официальные переговоры с "Лидсом" насчет приобретения вингера Рафиньи.

В данный момент у Рафиньи остается два года по контракту. "Лидс" даже не надеется заключить новую сделку и готовится к расставанию со своим лучшим игроком этим летом.

Претендентом номер один на Рафинью долгое время считалась "Барселона", чей бывший игрок Деку является агентом 25-летнего бразильца, однако прямо сейчас у каталонского клуба нет денег на этот трансфер.

Как сообщает Sky Sports, "Арсенал" намерен воспользовался этой ситуацией и в ближайшее время обратится к "Лидсу" насчет Рафиньи.

"Канониры" едва завершили приобретение полузащитника "Порту" Фабиу Виейра, интересы которого представляет агентство Жорже Мендеша Gestifute, имеющее тесные связи с Деку.

К слову, агенты — не единственная связь между Рафиньей и "Арсеналом". Бомбардир "Лидса" в юности выступал бок о бок с защитником "канониров" Габриэлем Магальэясом за "Аваи".


Метки Арсенал, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. rhymo 22.06.2022 09:55 # rhymo
    Надеюсь он не настолько отчаянный

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  2. abse 22.06.2022 09:17 # abse
    Не совсем понятно для чего он нужен?
    Как по мне нужнее взять опорника и центрального напа, вингеров и так хватает

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