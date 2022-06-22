"Арсенал" начинает переговоры по Рафинье

"Арсенал" готовится начать официальные переговоры с "Лидсом" насчет приобретения вингера Рафиньи.

В данный момент у Рафиньи остается два года по контракту. "Лидс" даже не надеется заключить новую сделку и готовится к расставанию со своим лучшим игроком этим летом.



Претендентом номер один на Рафинью долгое время считалась "Барселона", чей бывший игрок Деку является агентом 25-летнего бразильца, однако прямо сейчас у каталонского клуба нет денег на этот трансфер.



Как сообщает Sky Sports, "Арсенал" намерен воспользовался этой ситуацией и в ближайшее время обратится к "Лидсу" насчет Рафиньи.



"Канониры" едва завершили приобретение полузащитника "Порту" Фабиу Виейра, интересы которого представляет агентство Жорже Мендеша Gestifute, имеющее тесные связи с Деку.



К слову, агенты — не единственная связь между Рафиньей и "Арсеналом". Бомбардир "Лидса" в юности выступал бок о бок с защитником "канониров" Габриэлем Магальэясом за "Аваи".