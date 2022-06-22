Мане признался, что сразу захотел перейти в "Баварию"
Нападающий Садио Мане признался, что захотел бросить "Ливерпуль", как только узнал об интересе "Баварии".
Накануне Мане прилетел в Германию, чтобы пройти медобследование и присоединиться к "Баварии", которая согласовала с "Ливерпулем" его стоимость в размере 35.2 млн. фунтов.
По словам 30-летнего сенегальца, у него были варианты и с другими клубами, однако никому не удалось вскружить ему голову, как "Баварии".
"Когда мой агент впервые рассказал мне об интересе "Баварии", я немедленно испытал восторг. Я сразу же смог представить себя там".
"На мой взгляд, это правильный клуб и правильное время. Это один из крупнейших клубов в мире, и эта команда всегда сражается за каждый трофей. Так что мне показалось, что это очень хорошая идея, и будет правильным решением отправиться сюда".
"Мой агент сказал, что были запросы и от других клубов. Это часть нашей профессии. Но как только "Бавария" представила свой план мне, я сразу почувствовал, что это то самое. В плане "Баварии" я вижу себя лучше, нежели в чьем-либо еще", — сообщил Мане Bild.
22.06.2022 08:00
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Сцыт на лузерку))
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