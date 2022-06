Светская хроника за среду

"Реал" готов вступить в борьбу за Рахима Стерлинга. Джорджиньо Вейналдум не вернется в "Ливерпуль". Жюль Кунде поставил ультиматум "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий Роберт Левандовски по-прежнему хочет уйти из "Баварии", несмотря на попытку спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича переубедить поляка. (Sky Germany)



В последние недели "Реал" активизировал свой интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, за ситуацией которого следят "Барселона" и "Челси". (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" готов продать по сниженной цене Эрика Байи и Антони Мартиаля. (The Sun)



Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум не вернется в "Ливерпуль", даже на правах аренды. (Liverpool Echo)



"Реал", "Бавария" и ПСЖ поспорят с "Ньюкаслом" за нападающего "Реймса" Уго Экитике. (L'Equipe)



После возвращения из отпуска Экитике должен завершить переход в "Ньюкасл" стоимостью 26.5 млн. фунтов. (The Chronicle)



"Арсенал" готовится официально обратиться к "Лидсу" насчет покупки вингера Рафиньи. (Sky Sports)



"Арсенал" и "Наполи" заинтересованы в полузащитнике "Наполи" Фабиане Руисе, чей контракт истекает через 12 месяцев. (Corriere dello Sport)



"Барселона" хочет купить защитника "Севильи" Жюля Кунде, на которого претендует "Челси", но не располагает необходимыми для этого 51.5 млн. фунтов. (Marca)



Представители Кунде разочарованы пассивностью "Челси" и ставят ультиматум перед лондонским клубом. (Daily Star)



"Челси" следит за 29-летним крайним защитником "Ланса" Жонатаном Клаусом. (Goal)



"Ливерпуль" готов обменять Наби Кейта на полузащитника "Интера" Николо Бареллу. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" продолжает переговоры о покупке защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" готов составить конкуренцию "Эвертону" в борьбе за полузащитника "Тоттенхэма" Харри Уинкса. (The Sun)



"Вест Хэм" близок к выкупу голкипера Альфонса Ареоля у ПСЖ за 11 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Ньюкасл" хочет переманить защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо. (Daily Mirror)



"Брентфорд" еще не потерял надежду предотвратить уход полузащитника Кристиана Эриксена. (90min)



"Вулверхэмптон" обсуждает приобретение нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозы и полузащитника "Ривер Плейт" Энцо Фернандеса. (90min)



Другое



Исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд провел деловую встречу со своим предшественником Дэвидом Гиллом. (The Sun)



Бывший полузащитник "Челси" Клод Макелеле может возглавить сборную Конго. (The Sun)



Директор Марина Грановская покинет "Челси" с прощальным бонусом в 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Тоттенхэм" продал 66,000 билетов на товарищеский матч в Южной Корее в течение 25 минут. (talkSPORT)