"Ливерпуль" согласился продать Минамино в "Монако"

"Ливерпуль" согласился продать атакующего полузащитника Такуми Минамино в "Монако" за 18 миллионов евро (15.5 млн. фунтов).

Как сообщает BBC, из указанный суммы "Ливерпуль" точно получит 15 млн. евро (12.9 млн. фунтов), а еще 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Такуми забил 14 голов в своих 55 матчах за "красных" после перехода из "Ред Булл" в январе 2020, но основным игроком на "Энфилде" стать так и не сумел.



Отметим, что в минувшем сезоне Минамино отличился 10 раз, став лучшим бомбардиром "Ливерпуля" во внутренних кубковых соревнованиях. Наградой за это стали выигранные Кубок Лиги и Кубок Англии.



При этом в рамках Премьер-Лиги за весь сезон 2021/22 27-летний японец отметился только одним появлением в стартовом составе.