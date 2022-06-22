"Ливерпуль" согласился продать Минамино в "Монако"

Такуми Минамино "Ливерпуль" согласился продать атакующего полузащитника Такуми Минамино в "Монако" за 18 миллионов евро (15.5 млн. фунтов).

Как сообщает BBC, из указанный суммы "Ливерпуль" точно получит 15 млн. евро (12.9 млн. фунтов), а еще 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.

Такуми забил 14 голов в своих 55 матчах за "красных" после перехода из "Ред Булл" в январе 2020, но основным игроком на "Энфилде" стать так и не сумел.

Отметим, что в минувшем сезоне Минамино отличился 10 раз, став лучшим бомбардиром "Ливерпуля" во внутренних кубковых соревнованиях. Наградой за это стали выигранные Кубок Лиги и Кубок Англии.

При этом в рамках Премьер-Лиги за весь сезон 2021/22 27-летний японец отметился только одним появлением в стартовом составе.


Метки Ливерпуль, Минамино, Монако

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 06:00

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  1. largo-winch 22.06.2022 06:08 # largo-winch
    10-нападающий Ливерпуля забил больше основного нападающего Членсов уххахаха

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  2. largo-winch 22.06.2022 06:06 # largo-winch
    Удачи Самурай!

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