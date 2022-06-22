"Интер" договорился с "Челси" по аренде Лукаку

"Челси" и "Интер" согласовали условия аренды нападающего Ромелу Лукаку.

"Интер" только прошлым летом выручил 97.5 млн. фунтов с продажи Лукаку в "Челси", однако дорогостоящий переход не сделал Ромелу счастливым.



Лукаку еще в декабре открыто заявил о своем желании вернуться в Италию, заодно раскритиковав тактику главного тренера "синих" Томаса Тухеля.



В конце концов Ромелу добился своего. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб отпускает 29-летнего бельгийца назад на "Сан-Сиро" за 8 миллионов евро (6.9 млн. фунтов) плюс бонусы.



Для заключения арендной сделки на сезон 2022/23 Лукаку, забившему 15 голов за "Челси" в минувшей кампании во всех соревнованиях, еще остается пройти медобследование.