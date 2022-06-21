Мерсон призвал "Арсенал" купить Уорд-Проуза

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "канониров" купить полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза этим летом.

Ранее в июне появилась информация, что 27-летний Уорд-Проуз стал трансферной целью для "Вест Хэма". В связи с этим Мерсон предлагает своему бывшему клубу не спать и побороться за мастера паса и стандартов с "Сент-Мэри".



"Арсенал" не может позволить "Вест Хэму" купить Джеймса Уорд-Проуза".



"Думаю, он стал бы отличным приобретением, кто бы ни заполучил его. Думаю, он один из лучших распасовщиков мяча в Англии".



"Он и Трент Александер-Арнольд видят вещи иначе, нежели другие английские игроки, и они могут раздавать передачи любого спектра".



"Я не понимаю, почему "Арсенал" не мчится сломя голову, чтобы забрать Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона".



"Арсеналу" нужно купить игрока с опытом, нужно купить опытного игрока сборной Англии, который знает Премьер-Лигу и может делать разницу".



"Игрок, который может раздавать передачи из середины поля, напрашивается", — сообщил Мерсон Daily Mirror.