Мерсон призвал "Арсенал" купить Уорд-Проуза
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "канониров" купить полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза этим летом.
Ранее в июне появилась информация, что 27-летний Уорд-Проуз стал трансферной целью для "Вест Хэма". В связи с этим Мерсон предлагает своему бывшему клубу не спать и побороться за мастера паса и стандартов с "Сент-Мэри".
"Арсенал" не может позволить "Вест Хэму" купить Джеймса Уорд-Проуза".
"Думаю, он стал бы отличным приобретением, кто бы ни заполучил его. Думаю, он один из лучших распасовщиков мяча в Англии".
"Он и Трент Александер-Арнольд видят вещи иначе, нежели другие английские игроки, и они могут раздавать передачи любого спектра".
"Я не понимаю, почему "Арсенал" не мчится сломя голову, чтобы забрать Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона".
"Арсеналу" нужно купить игрока с опытом, нужно купить опытного игрока сборной Англии, который знает Премьер-Лигу и может делать разницу".
"Игрок, который может раздавать передачи из середины поля, напрашивается", — сообщил Мерсон Daily Mirror.
21.06.2022 23:00
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В мю топаря! И нах никакой де жонг не нужен.
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