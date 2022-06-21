"Арсенал" приобрел Фабиу Виейра
"Арсенал" объвил о приобретении полузащитника "Порту" Фабиу Виейра. Сделка оценивается в 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).
Виейра заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и стал третьим новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно после голкипера Мэтта Тернера и нападающего Маркиньоса.
Из указанной суммы "Порту" гарантированно получит 35 млн. евро (29.9 млн. фунтов), а остальное предусмотрено в виде бонусов.
В лице Фабиу "канонирам" достался лучший ассистент португальской лиги сезона 2021/22 — 14 голевых передач в 27 матчах, что помогло "Порту" завоевать титул.
22-летний Виейра до сих пор не дебютировал за сборную Португалии, но был признан лучшим игроком молодежного Чемпионата Европы (U-21) в прошлом году.
"Я очень рад, что мы обнаружили и подписали столь особенного таланта. Фабиу — очень креативный игрок, который добавит высокого мастерства и универсальности нашей атакующей игре", — сообщил Артета.
21.06.2022 22:00
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> Виейра
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> Фабиу
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