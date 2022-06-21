"Арсенал" приобрел Фабиу Виейра

Фабиу Виейра "Арсенал" объвил о приобретении полузащитника "Порту" Фабиу Виейра. Сделка оценивается в 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).

Виейра заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и стал третьим новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно после голкипера Мэтта Тернера и нападающего Маркиньоса.

Из указанной суммы "Порту" гарантированно получит 35 млн. евро (29.9 млн. фунтов), а остальное предусмотрено в виде бонусов.

В лице Фабиу "канонирам" достался лучший ассистент португальской лиги сезона 2021/22 — 14 голевых передач в 27 матчах, что помогло "Порту" завоевать титул.

22-летний Виейра до сих пор не дебютировал за сборную Португалии, но был признан лучшим игроком молодежного Чемпионата Европы (U-21) в прошлом году.

"Я очень рад, что мы обнаружили и подписали столь особенного таланта. Фабиу — очень креативный игрок, который добавит высокого мастерства и универсальности нашей атакующей игре", — сообщил Артета.


Метки Арсенал, Виейра, Порту, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 21.06.2022 23:06 # thegodfather
    Уступки Путину приведут к катастрофе, – Борис Джонсон

    «Мы не должны позволять никому полагать, что уступки Путину приведут к чему-либо, кроме катастрофы. Поскольку это может быть воспринято как награда за необоснованную агрессию и ободрит не только РФ, но и ее союзников, что окажет влияние на безопасность Великобритании и нашу экономику».

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  2. thegodfather 21.06.2022 23:05 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=LcKlUGamdgw

    Бен стиллер топ! Украина це европа!!!

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  3. zaeba1l 21.06.2022 22:56 # zaeba1l
    Сру-манк родился от пары педерастов. Ученые гадают как так получилось.

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  4. thegodfather 21.06.2022 22:50 # thegodfather
    Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

    "Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность", — заявил президент Украины.

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  5. narcot 21.06.2022 22:46 # narcot
    В Краснодаре голые зумеры вышли к подъезду пофоткаться, а ключи от двери забыли.

    Пересоленые кубаноиды

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  6. iskander8sg 21.06.2022 22:35 # iskander8sg
    https://srbin.info/ru/svet/uzivo-pentagon-javio-kijev-pada-u-narednih-96-sati-rusi-preuzimaju-sve/
    Кто помнит эту новость, и какие испытывал чувства прочитав её?

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  7. takernotagiver 21.06.2022 22:13 # takernotagiver
    Что-то совсем строго будет в Катаре. Выпить нельзя, перепихнуться нельзя, петь нельзя. Смогут ли обуздать катарцы столько народу? Ведь толпой болелы неуправляемое стадо зверей

    Собираясь в Катар на матчи чемпионата мира, будьте готовы к тому, что вам придется отказаться от иных своих привычек, выработавшихся в отпускные времена. Катар - это мусульманская страна, и под запретом там не только алкоголь, но и внебрачные половые сношения. Власти страны уже предупредили - подобные приключения могут завершиться для желающих плотских утех семью годами тюремного заключения. А в таких странах власти обычно не шутят и не пугают - просто предупреждают, а потом исполняют.

    Но под запретом не только секс - как уточняет Daily Star, выходцу из либеральной Европы пребывание на катарском чемпионате может показаться очень скучным и обременительным, потому что даже вести себя так, как обычно ведут болельщики во время крупных футбольных форумов, не получится. Не позволено будет горланить на улицах и распевать песни, посвященные любимой команде, категорически запрещается употреблять на улице алкоголь, даже если вам его где-то и удастся достать.

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  8. mancunia-planet 21.06.2022 22:06 # mancunia-planet
    Улыбнулся бы хоть, кислый чёт совсем. Хз чё за фрукт, в августе посмотрим

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  9. ian 21.06.2022 22:05 # ian
    Строю ещё одну теплицу
    К слову, 57 труба уже 280р, а тонна арматуры 40, в январе было 60. и так все товары подешевели
    санкциям спасибо

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  10. true-manc 21.06.2022 22:05 # true-manc
    > Виейра

    КОРОЛЬ!!!

    > Фабиу

    ааа, не, это какуля какая-то

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  11. gameboy 21.06.2022 22:03 # gameboy
    Лютый топарь, чемпион Англии 2022/23!

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