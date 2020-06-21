МЮ открыт к приглашению голкипера этим летом

"Манчестер Юнайтед" открыт к приглашению голкипера этим летом, чтобы компенсировать потерю Дина Хендерсона.

Согласно слухам, новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" практически согласовал аренду Хендерсона с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов. Проведя сезон за спиной у Давида Де Хеа, Дин решительно настроен уйти в клуб, где сможет играть регулярно.



Как сообщает Manchester Evening News, в случае расставания с Хендерсоном "Юнайтед" постарается пригласить другого голкипера. В шорт-листе "красных дьяволов" значатся Карл Дарлоу из "Ньюкасла" и Даниэль Бахманн из "Уотфорда".



В то же время "Юнайтед" не будет паниковать, если нужный игрок не найдется. В крайнем случае "дьяволы" готовы перевести на роль запасного голкипера опытнейшего Тома Хитона, который в минувшем сезоне был третьим номером команды и отметился лишь появлением на замену в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".