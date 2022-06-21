Маклиш советует Филлипсу отказаться от перехода в "Сити"

Бывший наставник "Бирмингема" и "Астон Виллы" Алекс Маклиш посоветовал полузащитнику "Лидса" отказаться от перехода в "Манчестер Сити".

Именно Филлипс является целью номер один "Сити" на замену покидающему клуб Фернандиньо. 26-летний англичанин рассматривается "горожанами" как дублер для Родри.



Маклиш опасается, что Филлипс не сможет играть регулярно за "Сити", а значит Калвину будет лучше подыскать себе другой вариант.



"Он должен перейти туда, где будет играть в футбол регулярно, играть каждую неделю. Филлипсу не нужно переходить туда, где он будет на скамейке, появляясь на поле раз в пять недель или около того".



"Это не то, что ему нужно. Куда бы он ни отправился, он будет получать огромные деньги".



"Поэтому имеет смысл отправиться туда, где он и будет получать огромные деньги, и играть каждую неделю. Я бы сказал, что ему следует отправиться куда-нибудь еще, если ему не будет гарантировано место в стартовом составе "Сити", если он не будет там ядром команды", — сообщил Маклиш Football Insider.