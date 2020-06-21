Фердинанд: "Варан почувствовал себя кроликом в свете фар"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что защитник Рафаэль Варан был шокирован удручающим положением вещей на "Олд Траффорд".

Прошлым летом "Юнайтед" потратил около 42 миллионов фунтов на приглашение Варана из "Реала", однако Рафаэль не оправдал надежд в своем дебютном английском сезоне.



Фердинанд соглашается, что Варан должен прибавить, однако неважную игру 29-летнего француза Рио объясняет в том числе и плохой формой всей команды.



"Он перешел из одной команды, которая функционирует на топ-уровне и в которой все игроки играют максимально стабильно, в другую команду, где оказался в совершенно противоположной обстановке. Здесь у команды нулевая функциональность, нет уверенности в себе, нет наставничества, а также нет структуры в том, что они делают".



"Он столкнулся с инопланетным сценарием, почувствовав: "Я не видел подобного с юношеского футбола". Уйти из команды, обладающей эффективностью и культурой мирового уровня, в этот "Манчестер Юнайтед" — это огромные перемены".



"Наверное, он чувствует себя кроликом в свете автомобильных фар и думает: "Вау, это что еще такое?" Он оказался не тем игроком, как мы ожидали, да и он сам это признает. Он скажет: "Я должен прибавить в следующем году. Но мне нужна помощь", — размышляет Фердинанд на своем ютуб-канале.