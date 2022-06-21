Кевин Кэмпбелл призвал "Арсенал" продать Джаку

Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл считает, что "канониры" должны избавиться от полузащитника Гранита Джаки этим летом.

Несмотря пару очередных удалений, Джака в целом стабильно отыграл сезон 2021/22, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "Арсенал" попал в Лигу Чемпионов.



Кэмпбелл убежден, что у Джаки нет будущего в "Арсенале", и "канонирам" будет лучше продать 29-летнего швейцарца, пока за того можно выручить хорошие деньги.



"Думаю, скоро мы увидим расставание. Слушайте, Джака очень хорошо провел минувший сезон. Однако в конце концов "Арсенал" не справился со своей задачей".



"Полузащита нуждается в обновлении. Полузащите нужно больше скорости и голов".



"Арсенал" должен избавиться от своей зависимости от Гранита Джаки. В команде должно быть достаточно полузащитников, которые могут выполнять эту работу".



"Сейчас, наверное, последний раз, когда мы можем выручить деньги за Джаку. Он игрок сборной, хороший игрок, однако его время закончилось. Думаю, если предоставится возможность, они должны отпустить его и взять кого-нибудь помоложе на его место", — сообщил Кэмпбелл Football Insider.