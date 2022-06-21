О'Хара раскритиковал решение "Арсенала" отдать 14-й номер Нкетиа

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара раскритиковал "Арсенал" за решение отдать легендарный 14-й номер нападающему Эдди Нкетиа.

Передумав уходить из "Арсенала" свободным агентом, в минувшую субботу Нкетиа заключил с родным клубом новый долгосрочный контракт, а заодно Эдди сменил игровой номер.



23-летний англичанин, отличившийся пять раз в минувшем сезоне, взял номер, под которым выступал сам Тьерри Анри, что тут же стало поводом для издевок со стороны фанатов "Тоттенхэма".



"Я не могу поверить, что ему отдают 14-й номер. Это лишь показывает, в каком положении находится "Арсенал" сейчас".



"Тоттенхэм" совершает все эти замечательные приобретения, наши дела идут хорошо, мы в Лиге Чемпионов. А они отдают футболку Тьерри Анри игроку, который даже не хотел быть в клубе, про которого все фанаты говорили, что он недостаточно хорош, и который лишь достойно провел концовку сезона. Это невероятно. Это магия для нас".



"Я получаю сообщения от своих друзей, которые пишут: "Футболка Тьерри Анри у Эдди Нкетиа". Это показывает, что они верят в него. Но нельзя было давать ему футболку Тьерри Анри. Что вы творите?!" — сообщил О'Хара talkSPORT.