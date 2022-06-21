Невилл: "Уход Погба оставляет дурной привкус во рту"

Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что уход полузащитника Поля Погба из клуба оставляет у него "дурной привкус во рту".

Вернувшись в "Юнайтед" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока мира шесть лет назад, сейчас Погба покидает "Олд Траффорд" свободным агентом.

Фактически Поль уходит от "красных дьяволов" бесплатно второй раз за карьеру, и это дополнительно омрачает ту невыразительную игру, что француз демонстрировал в Англии.

Что касается упреков Погба насчет "Юнайтед" в его документальном фильме "Pogmentary", то этому Невилл значения не придает.

"Если честно, меня не тревожат комментарии Погба. Думаю, когда игрок ушел, он может говорить, что пожелает. Это не проблема".

"Однако я не думаю, что он хорошо себя проявил за эти шесть лет. Также я не думаю, что клуб хорошо обращался с ним. Нужно сказать, это были обоюдно неудачные отношения".

"Когда игрок, стоивший таких больших денег и выигравший так мало, уходит от тебя бесплатно, здесь нет победителя. Игрок уходит неудовлетворенным, и клуб тоже чувствует себя неудовлетворенным".

"Это оставляет дурной привкус во рту, потому что это происходит уже во второй раз. Остается пожелать ему всего наилучшего в "Ювентусе", — цитирует Невилла Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Погба

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2022 16:00

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  1. explosion 21.06.2022 16:57 # explosion
    У ротатора после завоевания полупокера такой же привкус.

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  2. isidro 21.06.2022 16:33 # isidro
    У большинства фупловцев тоже дурной привкус во рту

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  3. beshlei 21.06.2022 16:19 # beshlei
    говна и мочи?

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