Невилл: "Уход Погба оставляет дурной привкус во рту"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что уход полузащитника Поля Погба из клуба оставляет у него "дурной привкус во рту".

Вернувшись в "Юнайтед" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока мира шесть лет назад, сейчас Погба покидает "Олд Траффорд" свободным агентом.



Фактически Поль уходит от "красных дьяволов" бесплатно второй раз за карьеру, и это дополнительно омрачает ту невыразительную игру, что француз демонстрировал в Англии.



Что касается упреков Погба насчет "Юнайтед" в его документальном фильме "Pogmentary", то этому Невилл значения не придает.



"Если честно, меня не тревожат комментарии Погба. Думаю, когда игрок ушел, он может говорить, что пожелает. Это не проблема".



"Однако я не думаю, что он хорошо себя проявил за эти шесть лет. Также я не думаю, что клуб хорошо обращался с ним. Нужно сказать, это были обоюдно неудачные отношения".



"Когда игрок, стоивший таких больших денег и выигравший так мало, уходит от тебя бесплатно, здесь нет победителя. Игрок уходит неудовлетворенным, и клуб тоже чувствует себя неудовлетворенным".



"Это оставляет дурной привкус во рту, потому что это происходит уже во второй раз. Остается пожелать ему всего наилучшего в "Ювентусе", — цитирует Невилла Daily Mirror.