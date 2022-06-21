Сондерс: "Переходом в "Баварию" Мане испортит лучшие два года своей карьеры"
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Уэльса Дин Сондерс считает, что нападающий "красных" Садио Мане испортит "лучшие два года своей карьеры" переходом в "Баварию".
В прошлую пятницу "Бавария" согласовала покупку Мане за 41 миллион евро (35.2 млн. фунтов), включая бонусы. Сейчас 30-летний сенегалец направляется в Германию, чтобы присоединиться к своей новой команде.
Однако Сондерс убежден, что Бундеслига — это не то, что нужно Мане, который за последние полгода выиграл Кубок Африки, Кубок Англии, Кубок Лиги и едва не стал победителем Премьер-Лиги с Лигой Чемпионов.
"Ничего не имею против "Баварии", это отличный клуб, но их лига ничуть не является вызовом для Мане".
"Он будет забивать голы. Они побеждают 5:0 каждую неделю, и только одна команда может выиграть лигу".
"Это не вызов. Он будет сидеть в кресле, курить сигару, играя за "Баварию" на третьей передаче. Он не будет напрягаться в течение двух лет, и он испортит лучшие два года своей футбольной карьеры".
"Его медаль победителя немецкой лиги будет где-нибудь в углу его трофейной комнаты".
"Не могу поверить, что он уходит из "Ливерпуля". Я не понимаю, как до этого дошло".
"Ему 30, и за все его время в клубе эти последние шесть месяцев он играл в свой лучший футбол, временами он был неудержим".
"Он перешел в центр, когда купили Диаса, и стал играть все лучше и лучше, находя пространство и поддерживая игру".
"У меня не укладывается в голове, как ты можешь захотеть уйти из "Ливерпуля" прямо сейчас, когда играешь в лучший футбол за всю свою жизнь и являешься частью лучшей комбинирующей тройки, в которой тебе когда-либо доведется сыграть", — сообщил Сондерс talkSPORT.
21.06.2022 15:00
Просмотров: 593
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хочет выйти из тени мосалы.
(ответить)
тупица етот солдерс, маня наконец выиграет чемпионство и перестанет быть жопонюхом
(ответить)
Ну, пздц, как будто он в Уралмаш переходит... Трагедия какая-то прям.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий