Сондерс: "Переходом в "Баварию" Мане испортит лучшие два года своей карьеры"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Уэльса Дин Сондерс считает, что нападающий "красных" Садио Мане испортит "лучшие два года своей карьеры" переходом в "Баварию".

В прошлую пятницу "Бавария" согласовала покупку Мане за 41 миллион евро (35.2 млн. фунтов), включая бонусы. Сейчас 30-летний сенегалец направляется в Германию, чтобы присоединиться к своей новой команде.



Однако Сондерс убежден, что Бундеслига — это не то, что нужно Мане, который за последние полгода выиграл Кубок Африки, Кубок Англии, Кубок Лиги и едва не стал победителем Премьер-Лиги с Лигой Чемпионов.



"Ничего не имею против "Баварии", это отличный клуб, но их лига ничуть не является вызовом для Мане".



"Он будет забивать голы. Они побеждают 5:0 каждую неделю, и только одна команда может выиграть лигу".



"Это не вызов. Он будет сидеть в кресле, курить сигару, играя за "Баварию" на третьей передаче. Он не будет напрягаться в течение двух лет, и он испортит лучшие два года своей футбольной карьеры".



"Его медаль победителя немецкой лиги будет где-нибудь в углу его трофейной комнаты".



"Не могу поверить, что он уходит из "Ливерпуля". Я не понимаю, как до этого дошло".



"Ему 30, и за все его время в клубе эти последние шесть месяцев он играл в свой лучший футбол, временами он был неудержим".



"Он перешел в центр, когда купили Диаса, и стал играть все лучше и лучше, находя пространство и поддерживая игру".



"У меня не укладывается в голове, как ты можешь захотеть уйти из "Ливерпуля" прямо сейчас, когда играешь в лучший футбол за всю свою жизнь и являешься частью лучшей комбинирующей тройки, в которой тебе когда-либо доведется сыграть", — сообщил Сондерс talkSPORT.