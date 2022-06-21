Минамино недоволен своей ролью в "Ливерпуле"

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино признался, что расстроен своей ролью в команде Юргена Клоппа.

В завершившемся сезоне Минамино забил 10 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, но все равно был исключительно игроком ротации.



Ожидается, что этим летом "красные" продадут оцениваемого в 17 миллионов фунтов Такуми, и сам 27-летний японец намекает, что открыт к смене клуба.



"Думаю, было приятно иметь возможность сражаться за титул до самого конца".



"Но в то же время для меня важно играть важную роль и приносить пользу. Мне говорили, что я был полезен, но сам я не думаю, что принес большую пользу. Я просто делал обычные вещи, и это расстраивает больше всего".



"Я могу играть более важную роль и быть полезнее. Я хочу быть таким игроком", — цитирует Минамино Liverpool Echo.