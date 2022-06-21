Маттеус: "Лукаку — единственная идеальная альтернатива Левандовски"

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус считает, что только Ромелу Лукаку из "Челси" способен равноценно заменить нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски.

Как известно, Левандовски уже объявил, что не намерен оставаться в "Баварии" на следующий сезон. В лице Роберта чемпионы Бундеслиги рискуют лишиться своего главного бомбардира последних лет.



По мнению Маттеуса, "Баварии" стоит обратить внимание на Лукаку, если уход Левандовки неизбежен. Иначе, как считает Лотар, мюнхенцам придется менять свою манеру игры.



"Я рассматриваю Лукаку как единственную идеальную альтернативу. Либо так, либо Нагельсманну придется подражать Гвардиоле, играя с тремя атакующими игроками, но без нападающего".



"Также это стало бы отступлением от традиционной манеры игры "Баварии", где всегда был настоящий 9-й номер: Герд Мюллер, Элбер, Писарро, Клозе, Гомес, Левандовски и многие другие".



"Я по-прежнему надеюсь, что Роберт останется, и тогда "Бавария" действительно смогла бы замахнуться на Лигу Чемпионов со своей атакующей мощью", — сообщил Маттеус Sky Sport Germany.