"Ливерпуль" передумал продавать Окслейд-Чемберлена

"Ливерпуль" отбросил мысли насчет продажи полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена этим летом.

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, ни разу не оставшись до финального свистка.



Ранее ожидалось, что "Ливерпуль" продаст этим летом Алекса, у которого остается только один год по контракту, а "Манчестер Юнайтед" даже назывался возможным направлением для экс-игрока "Арсенала".



Однако нюанс в том, что "красные" до сих пор не купили другого центрального полузащитника и, вероятно, не купят — соответствующая задача откладывается на следующее лето ввиду недоступности приоритетных целей Юргена Клоппа.



Учитывая это, "Ливерпуль" решил сохранить 28-летнего Окслейд-Чемберлена, пускай даже тот покинет клуб свободным агентом через год.