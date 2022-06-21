Невилл призвал Глэйзеров отказаться от дивидендов "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал владельцев клуба с "Олд Траффорд" Глэйзеров отказаться от получения дивидендов на ближайшие годы.

Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже, в ближайшую пятницу "Юнайтед" выплатит квартальные дивиденды своим инвесторам.



Львиная доля дивидендов — около 11 миллионов фунтов — достанется семейству Глэйзеров, которое таким образом продолжает вытягивать деньги из принадлежащего ему актива. По мнению Невилла, это недопустимо, учитывая плачевное положение вещей в клубе.



"Семейство Глэйзеров не должно забирать 11 миллионов фунтов в виде дивидендов в эту пятницу. Это неправильно, потому что команда, стадион и тренировочная база нуждаются в инвестициях".



"У клуба небольшой запас свободных денежных средств относительно предыдущих лет. Они должны приостановить выплату дивидендов на следующие три года, как минимум", — пишет Невилл в твиттере.



Добавим, опубликованный в прошло месяце финансовый отчет свидетельствует, что долг "Юнайтед" вырос на 52 млн. фунтов — до 591 млн. фунтов.