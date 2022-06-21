МЮ указал на дверь Ван-Биссаке и Уильямсу

Брандон Уильямс и Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" сообщил крайним защитникам Аарону Ван-Биссаке и Брандону Уильямсу, что те вольны покинуть клуб этим летом.

24-летний Ван-Биссака и 21-летний Уильямс на двоих совершили лишь одно результативное действие в сезоне 2021/22 во всех соревнованиях — то была голевая передача Брандона в матче за "Норвич", куда он уходил в аренду, против "Эвертона" в январе.

Столь малоэффективные крайние защитники не соответствуют той модели игры, которую "красным дьяволам" собирается поставить их новый главный тренер Эрик Тен Хаг.

По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" уже указал на дверь тому и другому. И если пристроить Уильямса проблемой для "дьяволов" не будет, то с Аароном ситуация сложнее.

В свое время Ван-Биссака был куплен у "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов, и совершенно очевидно, что "Юнайтед" и близко не сможет вернуть свои инвестиции в игрока.


Метки Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2022 10:00

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  1. gidro-met 21.06.2022 10:33 # gidro-met
    да кстати , Биссаку в центр наиграйте опорника

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  2. xah 21.06.2022 10:26 # xah
    Ван бисаку бы в центр , в защите он лучший, скорость есть

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