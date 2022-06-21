"Ливерпуль" установил цену в 15 млн. фунтов за Уильямса

"Ливерпуль" установил цену в 15 миллионов фунтов за правого защитника Неко Уильямса, в услугах которого заинтересованы три клуба Премьер-Лиги.

Уильямс очень уверенно отыграл вторую половину минувшего сезона за "Фулхэм" на правах аренды, и теперь победители Чемпионшипа хотят выкупить Неко.



Свои запросы насчет 21-летнего валлийца, который находится в системе "Ливерпуля" с шести лет, также сделали "Ноттингем Форест", "Саутгемптон" и голландский ПСВ.



Как сообщает Daily Mail, "красные" открыты к продаже Уильямса благодаря тому, что на днях приобрели у "Абердина" Калвина Филлипса, который и будет страховать Трента Александер-Арнольда в новом сезоне.