"Юнайтед" близок к покупке Антони

"Манчестер Юнайтед" приблизился к своему первому приобретению этим летом, готовясь оформить переход вингера "Аякса" Антони.

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, сегодня представители "Юнайтед" прилетают в Амстердм, чтобы согласовать заключительные детали по трансферу Антони.



Таким образом, 22-летний бразилец положит начало перестройке на "Олд Траффорд" при новом главном тренере Эрике Тен Хаге, который сам прибыл в Манчестер из "Аякса".



Ожидается, что "красные дьяволы" заплатят за Антони, забившего 12 голов и отдавшего 10 результативных передач в 33 матчах сезона 2021/22, 40 миллионов фунтов.