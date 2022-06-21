"Вест Хэм" предложит 30 млн. фунтов за Бройю

Армандо Бройя "Вест Хэм" готовится предложить 30 миллионов фунтов за нападающего "Челси" Армандо Бройю.

В минувшем сезоне главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес был вынужден безальтернативно использовать на острие атак Мичейла Антонио. Возможно, еще одного нападающего "молотобойцам" и не хватило, чтобы выиграть Лигу Европы и попасть в топ-6 Премьер-Лиги.

Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" избрал Бройю в качестве своей приоритетной цели по укреплению проблемой позиции. "Молотобойцы" надеются, что уход президента "Челси" Брюса Бака и ожидаемая отставка Марины Грановской не нарушат их планы.

Сезон 2021/22 Армандо провел в "Саутгемптоне" на правах аренды, и "святые", к слову, тоже заинтересованы в приобретении 20-летнего албанца, который забил за них девять голов в 38 матчах во всех соревнованиях.


Метки Бройя, Вест Хэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 21.06.2022 08:03 # chelsiukpro
    Продать за 30. Таких ещё будет в академий через годик два

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  2. blueswin 21.06.2022 08:00 # blueswin
    даже с уходом Лукаку у него не много шансов в Челси, да и вряд ли Тухель будет на острие использовать юнца, когда есть Хаверц и Вернер

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