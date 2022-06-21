"Вест Хэм" предложит 30 млн. фунтов за Бройю

"Вест Хэм" готовится предложить 30 миллионов фунтов за нападающего "Челси" Армандо Бройю.

В минувшем сезоне главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес был вынужден безальтернативно использовать на острие атак Мичейла Антонио. Возможно, еще одного нападающего "молотобойцам" и не хватило, чтобы выиграть Лигу Европы и попасть в топ-6 Премьер-Лиги.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" избрал Бройю в качестве своей приоритетной цели по укреплению проблемой позиции. "Молотобойцы" надеются, что уход президента "Челси" Брюса Бака и ожидаемая отставка Марины Грановской не нарушат их планы.



Сезон 2021/22 Армандо провел в "Саутгемптоне" на правах аренды, и "святые", к слову, тоже заинтересованы в приобретении 20-летнего албанца, который забил за них девять голов в 38 матчах во всех соревнованиях.