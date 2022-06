Светская хроника за вторник

Предложение "Манчестер Юнайтед" по Эванилсону отклонено. "Челси" готов побороться за Марка Кукурелью. Агенты Рафиньи летят в Лондон на сделку с "Арсеналом". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" предложил 55 миллионов фунтов за нападающего "Порту" Эванилсона. Получив отказ, "красные дьяволы" собираются предпринять вторую попытку. (O Jogo)



"Юнайтед" предпринимает "конкретные шаги" для приобретения полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. (Calciomercato)



Не сумев заполучить Юрриена Тимбера, "Юнайтед" готов переключиться на его партнера по обороне "Аякса" Лисандро Мартинеса. (Daily Mirror)



Полузащитник Кристиан Эриксен предпочитает остаться в "Брентфорде или вернуться в "Тоттенхэм", нежели переходить в "Юнайтед". (The Guardian)



"Тоттенхэм" обратился к Эриксену еще две недели назад, но с тех пор не выходил на контакт. (Football.London)



"Тоттенхэм" не собирается продавать полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга, вопреки слухам. (Football Insider)



"Челси" готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за защитника "Брайтона" Марка Кукурелью. (The Athletic)



Вингер "Барселоны" Усман Дембеле готов перейти в "Челси", если получит гарантии насчет игрового времени. (The Sun)



Главный тренер "Барселоны" Хави попросил боссов своего клуба предпринять финальную попытку сохранить Дембеле. (Daily Mail)



"Арсенал" планирует предложить 50 млн. фунтов за вингера "Лидса" Рафинью. (The Times)



Агенты Рафиньи летят в Лондон на переговоры с "Арсеналом". (Goal)



"Вулверхэмптон" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Спортинга" Матеуша Нунеша. (Daily Express)



"Астон Вилла" открыта к предложениям насчет полузащитника Джона Макгинна. (Football Insider)



Вингер "Виллы Трезеге направляется в "Трабзонспор" за 3 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" близок к покупке нападающего "Униона" Тайво Авоньи за 17.5 млн. фунтов. (Football.Insider)



Вингер Никола Влашич хочет уйти из "Вест Хэма". (Evening Standard)



Другое



Пищевое отравление президента "Бенфики" заставило португальскую сторону отменить запланированную встречу с "Юнайтед" насчет нападающего Дарвина Нуньеса, который в итоге перешел в "Ливерпуль". (talkSPORT)



Бывший нападающий "Челси" Самюэль Это'О был приговорен испанским судом к 22 месяцам тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 3.3 млн. фунтов. (The Independent)



Новичок "Арсенала" Мэтт Тернер отказался оставить автограф на футболке "Тоттенхэма". (Football.London)



Прислуга нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду разбила его суперкар Bugatti стоимостью 1.7 млн. фунтов на Майорке. (Manchester Evening News)