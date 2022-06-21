МЮ установил контакт с Эриксеном

"Манчестер Юнайтед" инициировал контакт с представителями полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.

В конце июня Эриксен становится свободным агентом — "Брентфорд" отчаянно хочет удержать Кристиана, однако у того есть гораздо более привлекательные в плане денег и спортивных амбиций варианты.



Sky Sports может подтвердить, что "Юнайтед" уже вышел на контакт с Эриксеном, однако Кристиан не спешит с решением насчет своего будущего.



В услугах Эриксена заинтересованы и некоторые другие клубы, включая "Тоттенхэм", за который 30-летнему датчанину уже довелось поиграть ранее в своей карьере.



Вместе с тем теперь именно "Юнайтед" букмекеры считают наиболее вероятным направлением для Эриксена.