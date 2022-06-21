МЮ установил контакт с Эриксеном
"Манчестер Юнайтед" инициировал контакт с представителями полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.
В конце июня Эриксен становится свободным агентом — "Брентфорд" отчаянно хочет удержать Кристиана, однако у того есть гораздо более привлекательные в плане денег и спортивных амбиций варианты.
Sky Sports может подтвердить, что "Юнайтед" уже вышел на контакт с Эриксеном, однако Кристиан не спешит с решением насчет своего будущего.
В услугах Эриксена заинтересованы и некоторые другие клубы, включая "Тоттенхэм", за который 30-летнему датчанину уже довелось поиграть ранее в своей карьере.
Вместе с тем теперь именно "Юнайтед" букмекеры считают наиболее вероятным направлением для Эриксена.
21.06.2022 00:05
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