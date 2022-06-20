"Челси" обдумывает приобретение Ришарлисона

Ришарлисон и Тиаго Силва "Челси" обдумывает приобретение нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

Своими 10 голами в минувшем сезоне Ришарлисон помог "Эвертону" избежать вылета из Премьер-Лиги, однако теперь 25-летний бразилец настроен уйти на повышение.

Буквально на днях появилась информация, что за Ришарлисона сражаются "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако Liverpool Echo утверждает, что в борьбу за игрока готов вступить третий лондонский клуб.

"Челси" находится на пороге расставания с Ромелу Лукаку, что дает главному тренеру "синих" Томасу Тухелю повод кардинально обновить атакующую линию.

Тухель уже подбирается к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, а также обдумывает предложение по Ришарлисону, за которого "ириски" потребуют свыше 50 миллионов фунтов.


Метки Ришарлисон, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 428

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Последние комментарии:




  1. role-playin 21.06.2022 00:28 # role-playin
    Нах не нужен. Игрок уровня Абрахама или ниже.

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  2. mancunia-planet 20.06.2022 23:21 # mancunia-planet
    Чувствуется ушёл абраша, всякую хуйню присматривать начали.

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  3. pavlix76 20.06.2022 23:17 # pavlix76
    пиздёш

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