"Челси" обдумывает приобретение Ришарлисона

"Челси" обдумывает приобретение нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

Своими 10 голами в минувшем сезоне Ришарлисон помог "Эвертону" избежать вылета из Премьер-Лиги, однако теперь 25-летний бразилец настроен уйти на повышение.



Буквально на днях появилась информация, что за Ришарлисона сражаются "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако Liverpool Echo утверждает, что в борьбу за игрока готов вступить третий лондонский клуб.



"Челси" находится на пороге расставания с Ромелу Лукаку, что дает главному тренеру "синих" Томасу Тухелю повод кардинально обновить атакующую линию.



Тухель уже подбирается к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, а также обдумывает предложение по Ришарлисону, за которого "ириски" потребуют свыше 50 миллионов фунтов.