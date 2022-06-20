Гиггз покидает пост рулевого сборной Уэльса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз покидает пост главного тренера сборной Уэльса.

Напомним, в ноябре 2020 Гиггз был арестован по подозрению в избиении своей подруги. Райан сразу же был отстранен от исполнения своих обязанностей в валлийской сборной.



Все это время национальной командой на временной основе руководил Роб Пейдж, при котором валлийцы квалифицировались на ЧМ-2022 в Катаре.



Как сообщает Daily Mail, суд над Гиггзом, категорически отрицающим свою вину, состоится на раньше августа, и это рискует омрачить подготовку сборной к большому турниру.



Учитывая это, было принято решение, что Гиггз официально уйдет в отставку и откажется от должности, которую он уже давно занимает лишь формально.



Добавим, в данный момент Райана обвиняют не только в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке, но и в нападении на ее сестру.