Рюдигер рассказал, что отверг "Барселону"

Экс-защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что им также интересовалась "Барселона", но он думал только о переходе в "Реал".

В понедельник "Реал" официально представил Рюдигера в качестве своего новичка. Антонио перебрался в Мадрид свободным агентом из "Челси".



29-летний немец признается, что отверг "Барселону", а окончательное решение о переходе в "Реал" принял два месяца назад.



"Да, существовал также интерес со стороны "Барселоны". Но я сказал своему брату: "Либо "Реал", либо ничего".



"Первый контакт случился не со мной, а с моим агентом. Это произошло в сентябре прошлого года. Во второй раз я напрямую поговорил с мистером Анчелотти — то был апрель. То был самый важный момент. Тогда я и принял решение", — цитирует Рюдигера ESPN.