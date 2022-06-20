Стерлинг хочет перейти в "Челси"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг решил, что хочет перейти в "Челси".

Стерлинг не имел твердого места в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне, а с приходом Эрлинг Холанда и Хулиана Альвареса ему было бы еще сложнее претендовать на регулярную игровую практику.

Кроме того, у Рахима остается всего 12 месяцев по контракту, и "горожане" совершенно не собираются рисковать потерей такого классного игрока безо всякой компенсации.

"Сити" настроен, чтобы вопрос с будущим Стерлинга был улажен этим летом, и Рахим уже решил для себя, что хочет присоединиться к команде Томаса Тухеля, сообщает ESPN.

Вместе с тем "горожане" ожидают выручить около 50-60 миллионов фунтов за 27-летнего игрока сборной Англии.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 943

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 20.06.2022 20:59 # high-malvern
    Лучше чем любой вингер Челси прямо сейчас

    (ответить)

  2. b84 20.06.2022 20:46 # b84
    рентбой

    (ответить)

  3. petertosh 20.06.2022 20:45 # petertosh
    главное чтоб новые владельцы не разрушили систему зарплат, ато начнётся глиномесиво как в мю и арсе. у челсов многие сидят на жирнючих контрактах, но не как у озила, санчеса, погба, дехеи т.п.

    (ответить)

  4. seregaball 20.06.2022 20:43 # seregaball
    Фунтик, скитается с одного мешка в другой

    (ответить)

  5. chr1s8rown 20.06.2022 20:38 # chr1s8rown
    Щельси мш из одной мусора пойдет

    (ответить)

  6. skydreams 20.06.2022 20:22 # skydreams
    норм игрок, но характер как у типикал брит нигера. хз, 50 на 50 выгорит что-то или нет. плюс вроде как сча уже не так тащит, как года 2 назад. но ВЕЛИКИЙ Тухелян знает что делает

    (ответить)

  7. staryi-eblan 20.06.2022 20:16 # staryi-eblan
    50 милъёноф за 12-месячника контрактника? У Королей рыло не треснет?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: