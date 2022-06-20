Стерлинг хочет перейти в "Челси"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг решил, что хочет перейти в "Челси".

Стерлинг не имел твердого места в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне, а с приходом Эрлинг Холанда и Хулиана Альвареса ему было бы еще сложнее претендовать на регулярную игровую практику.



Кроме того, у Рахима остается всего 12 месяцев по контракту, и "горожане" совершенно не собираются рисковать потерей такого классного игрока безо всякой компенсации.



"Сити" настроен, чтобы вопрос с будущим Стерлинга был улажен этим летом, и Рахим уже решил для себя, что хочет присоединиться к команде Томаса Тухеля, сообщает ESPN.



Вместе с тем "горожане" ожидают выручить около 50-60 миллионов фунтов за 27-летнего игрока сборной Англии.