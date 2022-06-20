Стерлинг хочет перейти в "Челси"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг решил, что хочет перейти в "Челси".
Стерлинг не имел твердого места в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне, а с приходом Эрлинг Холанда и Хулиана Альвареса ему было бы еще сложнее претендовать на регулярную игровую практику.
Кроме того, у Рахима остается всего 12 месяцев по контракту, и "горожане" совершенно не собираются рисковать потерей такого классного игрока безо всякой компенсации.
"Сити" настроен, чтобы вопрос с будущим Стерлинга был улажен этим летом, и Рахим уже решил для себя, что хочет присоединиться к команде Томаса Тухеля, сообщает ESPN.
Вместе с тем "горожане" ожидают выручить около 50-60 миллионов фунтов за 27-летнего игрока сборной Англии.
20.06.2022 20:00
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Последние комментарии:
Лучше чем любой вингер Челси прямо сейчас
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рентбой
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главное чтоб новые владельцы не разрушили систему зарплат, ато начнётся глиномесиво как в мю и арсе. у челсов многие сидят на жирнючих контрактах, но не как у озила, санчеса, погба, дехеи т.п.
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Фунтик, скитается с одного мешка в другой
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Щельси мш из одной мусора пойдет
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норм игрок, но характер как у типикал брит нигера. хз, 50 на 50 выгорит что-то или нет. плюс вроде как сча уже не так тащит, как года 2 назад. но ВЕЛИКИЙ Тухелян знает что делает
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50 милъёноф за 12-месячника контрактника? У Королей рыло не треснет?
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