Гвардиола не ожидает, что Силва уйдет из "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не ожидает ухода из клуба полузащитника Бернарду Силвы этим летом.
Согласно слухам, "Барселона" рассматривает Силву в качестве замены для Френки Де Йонга, переговоры о покупке которого ведет "Манчестер Юнайтед".
Гвардиола не может обещать, что Бернарду непременно останется, но в то же время не думает, что 27-летний португалец захочет уйти после столь убедительного сезона.
"Прямо сейчас я думаю, что Бернарду продолжит выступать за нас. Цель нашего клуба в том, чтобы сохранить его, но я всегда говорю, что не хочу обладать игроками, которые не хотят быть с нами. Но Бернарду важен для нас, и я думаю, он останется. Это правда, что он мог оказаться в "Барсе" (прошлым летом). Я не знаю, что произойдет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
20.06.2022 19:00
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