"Сити" сыграет товарищеский матч с "Барселоной"

"Манчестер Сити" сыграет товарищеский матч против "Барселоны" этим летом — через две недели после начала сезона.

Эта игра состоится на "Ноу Камп" 25 августа, а вырученные с ее проведения деньги будут направлены на поддержку исследований заболевания под названием боковой амиотрофический склероз.



Именно это заболевание — или болезнь Лу Геринга — было диагностирована у бывшего голкипера и тренера "Барселоны" Хуана Карлоса Унсуэ.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола лично приехал на "Ноу Камп", чтобы анонсировать проведение этого товарищеского матча.



Добавим, для "горожан" этот матч расположится между поединками Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас".