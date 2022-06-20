"Сити" сыграет товарищеский матч с "Барселоной"

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" сыграет товарищеский матч против "Барселоны" этим летом — через две недели после начала сезона.

Эта игра состоится на "Ноу Камп" 25 августа, а вырученные с ее проведения деньги будут направлены на поддержку исследований заболевания под названием боковой амиотрофический склероз.

Именно это заболевание — или болезнь Лу Геринга — было диагностирована у бывшего голкипера и тренера "Барселоны" Хуана Карлоса Унсуэ.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола лично приехал на "Ноу Камп", чтобы анонсировать проведение этого товарищеского матча.

Добавим, для "горожан" этот матч расположится между поединками Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас".


Метки Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2022 18:00

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