Рафинья "очень близок" к переходу в "Арсенал"

Вингер "Лидса" Рафинья находится на пороге перехода в "Арсенал".

До сих пор главным претендентом на Рафинью считалась "Барселона", чей бывший игрок Деку является агентом 25-летнего бразильца.



Однако прямо сейчас "Барселона" не располагает деньгами для приобретения Рафиньи, а даже если и продаст Френки Де Йонга, то в первую очередь потратится на приглашение Роберта Левандовски из "Баварии".



Кроме того, "Барселона" еще не потеряла надежду сохранить Усмана Дембеле, в качестве замены которому Рафинья и рассматривался.



Как утверждает Goal, Рафинья разочаровался в пассивности "Барселоны" и теперь решил отправиться "Арсенал", который надеется оформить переход экс-игрока "Ренна" уже на этой неделе.



Ожидается, что покупка Рафиньи, забившего 11 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, обойдется "канонирам" в 43 миллиона фунтов.