Рафинья "очень близок" к переходу в "Арсенал"

Рафинья Вингер "Лидса" Рафинья находится на пороге перехода в "Арсенал".

До сих пор главным претендентом на Рафинью считалась "Барселона", чей бывший игрок Деку является агентом 25-летнего бразильца.

Однако прямо сейчас "Барселона" не располагает деньгами для приобретения Рафиньи, а даже если и продаст Френки Де Йонга, то в первую очередь потратится на приглашение Роберта Левандовски из "Баварии".

Кроме того, "Барселона" еще не потеряла надежду сохранить Усмана Дембеле, в качестве замены которому Рафинья и рассматривался.

Как утверждает Goal, Рафинья разочаровался в пассивности "Барселоны" и теперь решил отправиться "Арсенал", который надеется оформить переход экс-игрока "Ренна" уже на этой неделе.

Ожидается, что покупка Рафиньи, забившего 11 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, обойдется "канонирам" в 43 миллиона фунтов.


Метки Арсенал, Барселона, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1074

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-tns 20.06.2022 17:39 # ivan-tns
    Арсенал, судя по слухам, транферная машина...

    (ответить)

  2. liverbro 20.06.2022 17:03 # liverbro
    Кажется жирной уткой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: