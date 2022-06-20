Рафинья "очень близок" к переходу в "Арсенал"
Вингер "Лидса" Рафинья находится на пороге перехода в "Арсенал".
До сих пор главным претендентом на Рафинью считалась "Барселона", чей бывший игрок Деку является агентом 25-летнего бразильца.
Однако прямо сейчас "Барселона" не располагает деньгами для приобретения Рафиньи, а даже если и продаст Френки Де Йонга, то в первую очередь потратится на приглашение Роберта Левандовски из "Баварии".
Кроме того, "Барселона" еще не потеряла надежду сохранить Усмана Дембеле, в качестве замены которому Рафинья и рассматривался.
Как утверждает Goal, Рафинья разочаровался в пассивности "Барселоны" и теперь решил отправиться "Арсенал", который надеется оформить переход экс-игрока "Ренна" уже на этой неделе.
Ожидается, что покупка Рафиньи, забившего 11 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, обойдется "канонирам" в 43 миллиона фунтов.
20.06.2022 17:00
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Арсенал, судя по слухам, транферная машина...
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Кажется жирной уткой
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