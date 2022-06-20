Грановская покинет "Челси"

Директор "Челси" Марина Грановская покинет свой пост вслед за президентом Брюсом Баком.

Ранее в понедельник "Челси" подтвердил уход со своего поста Бака в конце июня. По информации The Telegraph, Грановская тоже не задержится в лондонском клубе.



Как и Бак, Грановская считается доверенным лицом предыдущего владельца "Челси" Романа Абрамовича, который из-за введенных в отношении него санкций был вынужден продать клуб Тодде Бели.



Уход Грановской — вопрос практически решенный. Интрига касается лишь того, когда это произойдет. Источник издания ожидает, что это должно случиться еще до закрытия летнего трансферного окна.



Ожидается, что Бели пригласит на роль спортивного директора Андреа Берту из "Атетико", но пока этого не произошло, обязанности Грановской разделят между собой сам Тодд и главный тренер Томас Тухель.