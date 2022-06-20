"Вест Хэм" потратил 30 млн. фунтов на Агерда

"Вест Хэм" завершил приобретение защитника "Ренна" Найефа Агерда. Сделка оценивается в 30 миллионов фунтов.

Агерд заключил пятилетний контракт и стал первым новичком "Вест Хэма" в это трансферное окно. Выступать за команду Дэвида Мойеса защитник будет под 27-м номером.



За плечами у Агерда два ярких сезона за "Ренн". 26-летний марокканец принял участи в 66 матчах французской Лиги 1 после перехода из "Дижона" в 2020 году.



"Я был по-настоящему взволнован, когда услышал об интересе "Вест Хэма". Я знал, что мне нужно отправиться в Премьер-Лигу, это мечта для каждого игрока", — сообщил Агерд.