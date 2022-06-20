Тирни стал целью для "Манчестер Сити"

Киран Тирни Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни стал трансферной целью для "Манчестер Сити".

Как известно, на радаре у "Арсенала" находятся игроки "Сити" Александр Зинченко и Габриэль Жезус, однако со стороны "горожан" существует встречный интерес к Тирни, о чем сообщает The Scotsman.

Киран утвердился в качестве ключевого игрока "канониров" после своего перехода из "Селтика" за 25 миллионов фунтов три года назад, а также считается лидером в раздевалке.

"Сити" видят в 25-летнем Тирни альтернативу Марку Кукурелье, которого "горожане" рассматривают в качестве своей приоритетной цели по укреплению левого фланга обороны.

Однако "Брайтон" оценивает Кукурелью во внушительные 50 миллионов фунтов, что заставляет "Сити" держать в уме ряд запасных вариантов.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2022 14:00

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  1. takernotagiver 20.06.2022 14:14 # takernotagiver
    Снова взялись за старое.

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  2. ivan-tns 20.06.2022 14:12 # ivan-tns
    Артетыч имеет давние связи с Гвардиолой. Посмотрим, может объявят бартер. Но тогда у Арсенала левый фланг будет совсем ущербный

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  3. mixmaster 20.06.2022 14:07 # mixmaster
    хрустальный топарь, то Реал за ним следит, то вот МС.

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