Тирни стал целью для "Манчестер Сити"

Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни стал трансферной целью для "Манчестер Сити".

Как известно, на радаре у "Арсенала" находятся игроки "Сити" Александр Зинченко и Габриэль Жезус, однако со стороны "горожан" существует встречный интерес к Тирни, о чем сообщает The Scotsman.



Киран утвердился в качестве ключевого игрока "канониров" после своего перехода из "Селтика" за 25 миллионов фунтов три года назад, а также считается лидером в раздевалке.



"Сити" видят в 25-летнем Тирни альтернативу Марку Кукурелье, которого "горожане" рассматривают в качестве своей приоритетной цели по укреплению левого фланга обороны.



Однако "Брайтон" оценивает Кукурелью во внушительные 50 миллионов фунтов, что заставляет "Сити" держать в уме ряд запасных вариантов.