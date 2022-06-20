Тирни стал целью для "Манчестер Сити"
Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни стал трансферной целью для "Манчестер Сити".
Как известно, на радаре у "Арсенала" находятся игроки "Сити" Александр Зинченко и Габриэль Жезус, однако со стороны "горожан" существует встречный интерес к Тирни, о чем сообщает The Scotsman.
Киран утвердился в качестве ключевого игрока "канониров" после своего перехода из "Селтика" за 25 миллионов фунтов три года назад, а также считается лидером в раздевалке.
"Сити" видят в 25-летнем Тирни альтернативу Марку Кукурелье, которого "горожане" рассматривают в качестве своей приоритетной цели по укреплению левого фланга обороны.
Однако "Брайтон" оценивает Кукурелью во внушительные 50 миллионов фунтов, что заставляет "Сити" держать в уме ряд запасных вариантов.
20.06.2022 14:00
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Снова взялись за старое.
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Артетыч имеет давние связи с Гвардиолой. Посмотрим, может объявят бартер. Но тогда у Арсенала левый фланг будет совсем ущербный
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хрустальный топарь, то Реал за ним следит, то вот МС.
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