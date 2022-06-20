"Интер" готов продать Шкриниара или Бастони

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что его клуб готов продать Милана Шкриниара или Алессандро Бастони этим летом.

Оба защитника "Интера" называются трансферными целями "Челси" и "Тоттенхэма", а также ПСЖ.



"Интер" в свою очередь работает над возвращением Ромелу Лукаку и пытается подписать Пауло Дибалу, поэтому продажа одного из ведущих защитников может стать вынужденной мерой для улучшения финансовой ситуации клуба.



"Центрального защитника заменить определенно проще, чем нападающего... Нам, наверное, придется продать кого-нибудь на этой позиции", — сообщил Маротта радиостанции Rai.