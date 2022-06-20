Де Йонг и Эриксен — ключевые цели для Тен Хага

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Де Йонг дал понять боссам своего клуба, что полузащитники Френки Де Йонг и Кристиан Эриксен являются его приоритетными целями.

В своем свежем материале голландское издание De Telegraaf сообщает, что Де Йонг и Эриксен находятся во главе списка целей Тен Хага.



Эрик объяснил своему руководству, что приглашение этих двоих игроков имеет определяющее значение для его спортивного проекта, его стиля игры.



Кроме того, полузащитники нужны "Юнайтед" просто для того, чтобы восполнить потерю Поля Погба, Неманьи Матича и Хуана Маты, которые покинули клуб.



И если Эриксен доступен свободным агентом, то насчет Де Йонга "Юнайтед" приходится договариваться с "Барселоной". Ожидается, что вскоре "красные дьяволы" улучшат свое предложение после отказа на "оффер" в 51 миллион фунтов плюс бонусы.