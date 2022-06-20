Агент Лофтус-Чика рассказал правду насчет "Лацио"

Агент Рубена Лофтус-Чика рассказал правду насчет слухов о переходе полузащитника "Челси" в "Лацио".

На протяжении последних недель в итальянской прессе ходят упорные слухи о желании главного тренера "Лацио" Маурицио Сарри воссоединиться с Лофтус-Чиком, который в свое время расцвел при нем на "Стэмфорд Бридж".



Сообщалось, что "Лацио" рассматривает Рубена на замену Сергею Милинкович-Савичу, одним из претендентов на которого называется как раз "Челси".



Агент Джонатан Бернетт уверяет, что никаких переговоров между двумя клубами нет. Впрочем, это не означает, что 26-летний англичанин не приедет в Италию.



"Насколько мне известно, "Лацио" не разговаривал с "Челси", но Маурицио Сарри — фанат Рубена, а Рубену нравится Серия А. Давайте посмотрим, что случится", — сообщил Барнетт II Messaggero.