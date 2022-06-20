Тренер "Абердина": "Ливерпулю" очень повезло с Рэмси"

Главный тренер "Абердина" Джим Гудвин считает, что "Ливерпулю" "очень повезло" заполучить правого защитника Калвина Рэмси.

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Рэмси стоимостью 4.2 млн. фунтов плюс бонусы. В новом сезоне 18-летний шотландец будет конкурировать за место в составе с Трентом Александер-Арнольдом.



Несмотря на наличие такого грозного конкурента по позиции, Гудвин убежден, что Калвина ждет успех в мерсисайдском клубе.



"Это очень захватывающая возможность для него и его семьи".



"Академия "Абердина" заслуживает огромной похвалы за развитие Калвина. "Ливерпулю" очень повезло, потому что им достается очень яркий талант, который получил награду молодому Игроку Года".



"Мы возлагали большие надежды на него, и нет сомнений, что в "Ливерпуле" он будет становиться сильнее и сильнее".



"У них на левом фланге есть Энди Робертсон, другой шотландский игрок. В лице его и Трента Александер-Арнольда они обладают двумя очень ориентированными на атаку крайними защитниками. Но это умеет и Калвин. Его показатели в первой половине сезона были на уровне лучших крайних защитников в мире", — цитирует Гудвина Daily Mail.