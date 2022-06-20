Стам уверен, что Тен Хаг будет успешен в "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам убежден, что его соотечественнику Эрику Тен Хагу будет сопутствовать успех на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" удручающим образом завершил сезон 2021/22, не попав в Лигу Чемпионов, и сейчас готовится к очередной перестройке — в соответствии с видением голландского тренера Тен Хага, приглашенного из "Аякса".



Стам надеется, что "красные дьяволы" окажут поддержку Тен Хагу в его непростой миссии. Яп ничуть не сомневается в высочайшей квалификации Эрика.



"Все мы знаем, на что он способен и чего он добился с "Аяксом" в Голландии. Надеюсь, теперь он сможет сделать то же самое с "Юнайтед".



"Конечно, ему нужно будет помочь с определенными вещами — возможно, ему потребуются другие игроки, другие люди. Однако в Голландии он был хорош", — сообщил Стам The Guardian.