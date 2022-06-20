"Челси" уверен в приобретении Стерлинга

"Челси" уверен в приобретении вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга этим летом.

Готовясь к отъезду Ромелу Лукаку назад в "Интер", "Челси" избрал Стерлинга в качестве своей цели по укреплению атакующей линии.



В данный момент у Рахима остается только 12 месяцев по контракту, а отсутствие у него твердого места в стартовом составе в минувшем сезоне и приезд на "Этихад" Эрлинга Холанда с Хулианом Альваресом не способствует заключению новой сделки.



Однако уверенности "синим" придает даже не контрактная ситуация Стерлинга, подталкивающая "Сити" к продаже игрока в это трансферное окно, а положительный отклик лагеря Рахима.



Как сообщает The Athletic, Стерлинг обсуждает со своим окружением возможный переход в "Челси", а также персону главного тренера "синих" Томаса Тухеля.



В данный момент единственным препятствием к трансферу 27-летнего англичанина видится его стоимость — по слухам, "горожане" собираются потребовать около 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.