Светская хроника за понедельник

Криштиану Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". Роберт Левандовски отказал "Челси". "Арсенал" сделал предложение по Альваро Морате. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио вызывает интерес со стороны "Ливерпуля". (Sport)



Нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". 37-летний португалец может отправиться в "Рому" или "Спортинг". (La Repubblica)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет пригласить в свою команду опытного игрока в возрасте 30 лет или старше. (Give Me Sport)



"Юнайтед" готов обратиться к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу, если не сможет заполучить Френки Де Йонга из "Барселоны". (Give Me Sport)



"Юнайтед" надеется, что "Барселона" снизит цену за Де Йонга до 65-70 миллионов фунтов. (The Athletic)



Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отказал "Челси", потому что хочет в "Барселону". (Sport)



Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку уверен, что вернется в "Интер" этим летом. (Football.London)



Аренда Лукаку обойдется "Интеру" в 8.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Челси" уверен в приобретении вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. (Sky Sports)



Стартовое предложение "Челси" по Стерлингу в размере 21.5 млн. фунтов было отклонено. (Fabrizio Romano)



"Челси" также интересуется партнером Стерлинга по "Сити" Натаном Аке. (The Telegraph)



"Вулверхэмптон" хочет 45 млн. фунтов за левого защитника Райана Аит-Нури, который интересен "Челси" и "Сити". (The Sun)



"Тоттенхэм" собирается предложить 77 млн. фунтов за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. (Alfredo Pedulla)



"Тоттенхэму" придется заплатить минимум 34 млн. фунтов за эквадорского защитника "Байера" Пьеро Инкапье. (The Sun)



"Арсенал" ведет переговоры насчет защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса. (Sky Sports)



Предложение "Арсенала" в 25 млн. фунтов по Мартинесу было отклонено "Аяксом". (Daily Mail)



"Арсенал" сделал предложение по нападающему "Атлетико" Альваро Морате. (Tuttomercatoweb)



"Ливерпуль" оставит полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в случае продажи Такуми Минамино. (Daily Mirror)



"Байер" потребовал 50 млн. фунтов от "Ньюкасла" за вингера Муссу Диаби. (The Sun)



"Лидс", "Саутгемптон" и "Фулхэм" проявляют интерес к защитнику "Юнайтед" Филу Джонсу. (Marca)



Другое



Голкипер Брис Самба отказался от нового контракта с "Ноттингем Форест". (Sky Sports)



Бывший защитник "Сити" Александар Коларов завершил игровую карьеру. (Manchester Evening News)



Экс-полузащитник "Челси" Михаэль Баллак встречается с 21-летней моделью, которая дружила с его погибшим сыном. (Daily Star)



Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил собирается стать профессиональным геймером, когда завершит карьеру футболиста. (Sky Sports)