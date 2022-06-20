МЮ и "Арсенал" хотят вернуть Абрахэма в Премьер-Лигу

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в возвращении нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма в Премьер-Лигу.

Обнадеживающим образом начав свою профессиональную карьеру в Англии, затем Абрахэм не смог закрепиться в основном составе "Челси".



Прошлым летом Тэмми решился покинуть родной клуб, отправившись в "Рому", и не прогадал. 24-летний англичанин забил 27 голов в 53 матчах, выиграв Лигу Конференций с командой Жозе Моуриньо.



Как утверждает Corriere dello Sport, своей игрой Абрахэм привлек внимание "Юнайтед" и "Арсенала", однако клубам Премьер-Лиги придется очень постараться, чтобы вскружить голову Тэмми, который счастлив в Риме и не хочет уходить.



Итальянское издание добавляет, что агент Абрахэма Нил Фьюингс получает 345,000 фунтов за каждое трансферное окно, в течение которого Тэмми остается в клубе.



Добавим, что с лета 2023 в контракте Абрахэма начнет действовать пункт, позволяющий "Челси" вернуть своего воспитанника по фиксированной цене в 69 миллионов фунтов.