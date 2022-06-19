Ван Галь помешал "Юнайтед" купить Тимбера

Переход защитника "Аякса" Юрриена Тимбера в "Манчестер Юнайтед" сорвался из-за главного тренера сборной Голландии Луи Ван Галя.

Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривал Тимбера в качестве своей ключевой трансферной цели на это лето, и совсем недавно Юрриен был в шаге от перехода к "красным дьяволам" за 30 миллионов фунтов.



Однако затем в ситуацию вмешался Ван Галь, который до сих пор держит зуб на "Юнайтед" за манеру своего увольнения в 2016 году, и трансфер Тимбера сорвался.



"Игрок был готов перейти. Агенты игрока побывали в офисе "Манчестер Юнайтед" в Лондоне две недели назад".



"Переговоры прошли очень хорошо, деньги никогда не были проблемой, но затем возник Луи Ван Галь, который сказал игроку в лагере голландской сборной: "Думаю, если ты перейдешь туда, твои шансы сыграть за Голландию на Чемпионате Мира будут ограничены", — цитирует свой источник Sky Sports.