Лукаку близок к возвращению в "Интер"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку оформит свое возвращение в "Интер" на предстоящей неделе.

Последние дни "Челси" и "Интер" вели интенсивные переговоры насчет аренды Лукаку, которого "синие" только прошлым летом купили у итальянского клуба за 97.5 млн. фунтов.

По информации Daily Mail, "Интер" улучшил свое стартовое предложение в 6 млн. фунтов до 8.5 млн. фунтов плюс бонусы, и на понедельник у двух клубов запланировал очередной видеозвонок.

В ходе переговоров "Челси" сделал запросы насчет Милана Шкриниара и Дензела Думфриса, однако ожидается, что стороны ограничатся простой арендой, и сделка будет заключена уже в ближайшие дни.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 22:00

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