Лукаку близок к возвращению в "Интер"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку оформит свое возвращение в "Интер" на предстоящей неделе.

Последние дни "Челси" и "Интер" вели интенсивные переговоры насчет аренды Лукаку, которого "синие" только прошлым летом купили у итальянского клуба за 97.5 млн. фунтов.



По информации Daily Mail, "Интер" улучшил свое стартовое предложение в 6 млн. фунтов до 8.5 млн. фунтов плюс бонусы, и на понедельник у двух клубов запланировал очередной видеозвонок.



В ходе переговоров "Челси" сделал запросы насчет Милана Шкриниара и Дензела Думфриса, однако ожидается, что стороны ограничатся простой арендой, и сделка будет заключена уже в ближайшие дни.