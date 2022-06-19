"Тоттенхэм" надеется перехватить Жезуса

Габриэль Жезус "Тоттенхэм" все еще надеется обойти "Арсенал" в борьбе за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

На текущей неделе появилась информация, что "Арсенал" близок к покупке Жезуса, которого "Сити" оценивает в 50 миллионов фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт.

Однако Daily Mirror утверждает, что "Тоттенхэм" не спешит выбрасывать белый флаг. Главный тренер "шпор" Антонио Конте манит 25-летнего бразильца возможностью выступить в Лиге Чемпионов.

Конте восхищается универсальностью Жезуса, способного сыграть по всему фронту атаки, и считает, что Габриэль отлично бы подошел для игровой модели "Тоттенхэма".


Метки Арснал, Жезус, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 19.06.2022 21:58 # redwhitegun
    А смысл для него идти туда? Кейна он не усадил, Сона тоже. Че правым вингером будет?

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  2. arsenal2222 19.06.2022 21:53 # arsenal2222
    Х*й вам петухи.....
    Ща это членок.88 выйдет со своим беспонтовый комментарием)))

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