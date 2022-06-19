"Тоттенхэм" надеется перехватить Жезуса

"Тоттенхэм" все еще надеется обойти "Арсенал" в борьбе за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

На текущей неделе появилась информация, что "Арсенал" близок к покупке Жезуса, которого "Сити" оценивает в 50 миллионов фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт.



Однако Daily Mirror утверждает, что "Тоттенхэм" не спешит выбрасывать белый флаг. Главный тренер "шпор" Антонио Конте манит 25-летнего бразильца возможностью выступить в Лиге Чемпионов.



Конте восхищается универсальностью Жезуса, способного сыграть по всему фронту атаки, и считает, что Габриэль отлично бы подошел для игровой модели "Тоттенхэма".