Мане прилетит в Мюнхен во вторник
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прилетит в Мюнхен во вторник, чтобы завершить свой переход в "Баварию".
Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что "Ливерпуль" принял предложение "Баварии" по Мане в размере 41 миллиона евро (35.2 млн. фунтов), включая бонусы.
Это совершенно не стало сюрпризом, потому что несколькими днями ранее "красные" приобрели Дарвина Нуньеса на место Мане, а контракт Садио по-прежнему истекает следующим летом.
Как сообщает Daily Mail, остальные формальности будут улажены в кратчайшие сроки. Во вторник 30-летний сенегалец прилетает в Мюнхен, чтобы пройти медобследование и заключить контракт. Официальная презентация новичка назначена на среду.
Добавим, за шесть лет в "Ливерпуле" Мане забил 120 голов в 269 матчах. За последние полгода Садио стал обладателем Кубка Африки, Кубка Англии и Кубка Лиги, а также вице-чемпионом Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
19.06.2022 20:00
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вот бы еще салаха барсе слить за 60-70
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