Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прилетит в Мюнхен во вторник, чтобы завершить свой переход в "Баварию".

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что "Ливерпуль" принял предложение "Баварии" по Мане в размере 41 миллиона евро (35.2 млн. фунтов), включая бонусы.



Это совершенно не стало сюрпризом, потому что несколькими днями ранее "красные" приобрели Дарвина Нуньеса на место Мане, а контракт Садио по-прежнему истекает следующим летом.



Как сообщает Daily Mail, остальные формальности будут улажены в кратчайшие сроки. Во вторник 30-летний сенегалец прилетает в Мюнхен, чтобы пройти медобследование и заключить контракт. Официальная презентация новичка назначена на среду.



Добавим, за шесть лет в "Ливерпуле" Мане забил 120 голов в 269 матчах. За последние полгода Садио стал обладателем Кубка Африки, Кубка Англии и Кубка Лиги, а также вице-чемпионом Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.