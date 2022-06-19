МЮ предложил "Ньюкаслу" забрать Байи

Эрик Байи "Манчестер Юнайтед" предложил "Ньюкаслу" приобрести защитника Эрика Байи.

В данный момент "Ньюкасл" ведет переговоры с "Лиллем" насчет покупки Свена Ботмана, которого "сорокам" не удалось заполучить в январе.

Однако эти переговоры складываются очень тяжело, а вдобавок на оцениваемого в сумму свыше 30 миллионов фунтов Ботмана претендует "Милан".

Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" предложил "Ньюкаслу" рассмотреть Байи в качестве альтернативы Ботману.

Новый наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов отпустить своего тезку за сумму гораздо меньше тех 30 млн. фунтов, за который ивуарийский защитник покупался у "Вильярреала" в 2016 году.

По слухам, "Юнайтед" готов довольствоваться всего 8.5 млн. фунтов за Байи, хотя в идеале "дьяволы" хотели бы выручить до 20 млн. фунтов за 28-летнего африканца.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 19.06.2022 19:14 # makeewadim
    Кто он? Зачем его покупали?

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  2. m777 19.06.2022 19:06 # m777
    20 мультов хотят. Вообще охирели

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