МЮ предложил "Ньюкаслу" забрать Байи

"Манчестер Юнайтед" предложил "Ньюкаслу" приобрести защитника Эрика Байи.

В данный момент "Ньюкасл" ведет переговоры с "Лиллем" насчет покупки Свена Ботмана, которого "сорокам" не удалось заполучить в январе.



Однако эти переговоры складываются очень тяжело, а вдобавок на оцениваемого в сумму свыше 30 миллионов фунтов Ботмана претендует "Милан".



Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" предложил "Ньюкаслу" рассмотреть Байи в качестве альтернативы Ботману.



Новый наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов отпустить своего тезку за сумму гораздо меньше тех 30 млн. фунтов, за который ивуарийский защитник покупался у "Вильярреала" в 2016 году.



По слухам, "Юнайтед" готов довольствоваться всего 8.5 млн. фунтов за Байи, хотя в идеале "дьяволы" хотели бы выручить до 20 млн. фунтов за 28-летнего африканца.