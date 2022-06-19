"Юнайтед" уволил двух "кротов"

"Манчестер Юнайтед" уволил двух сотрудников, который клуб заподозрил в утечках информации из раздевалки.

Минувший сезон был отмечен целым рядом газетных публикаций, ссылавшихся на источники в раздевалке "Юнайтед".



Пресса сообщала о различных конфликтах и прениях между игроками команды. Таблоиды даже твердили, что раздевалка "красных дьяволов" раскололась на два лагеря.



Дыма без огня не бывает, и боссы "Юнайтед" не могли не обратить внимание на регулярность таких историй. Клуб инициировал внутреннее расследование, которое привело к обнаружению двух "кротов" среди персонала.



Во время встречи с фанатами в баре накануне исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд подтвердил, что теперь эти двое сотрудников уволены, сообщает Daily Mirror.